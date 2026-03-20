Москвичей предупредили о клещах рода Хиаломма из Африки и Азии

Москвичей предупредили о новой угрозе – клещах рода Хиаломма из Африки и Азии. В России им удалось прижиться из-за теплых зим. Замечены они на юге страны: в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Ставрополье, Краснодарском крае, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии.

Эти насекомые отличаются внушительными размерами и тактикой нападения. Как объяснил биолог Дмитрий Сафонов, они ползут по земле целенаправленно в сторону тепла и запахов. Обычные репелленты на этот вид клещей действуют слабо, так как у них выработался иммунитет.

