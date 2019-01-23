Футбольные фанаты из Твери устроили самосуд над подростками

Жуткие кадры из Твери. Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео выложили в соцсетях.

Люди в масках потребовали, чтобы подростки вернулись в магазин, где они ранее подрались с продавщицей и ее дочерьми. Извинились и купили каждой по торту.

После сказанного, фанаты набросились на обидчиков девушек и жестоко избили. Полиция уже задержала одного из организаторов самосуда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.