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23 января 2019, 07:15

Происшествия

Футбольные фанаты из Твери устроили самосуд над подростками

Футбольные фанаты из Твери устроили самосуд над подростками

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Жуткие кадры из Твери. Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео выложили в соцсетях.

Люди в масках потребовали, чтобы подростки вернулись в магазин, где они ранее подрались с продавщицей и ее дочерьми. Извинились и купили каждой по торту.

После сказанного, фанаты набросились на обидчиков девушек и жестоко избили. Полиция уже задержала одного из организаторов самосуда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Иван Базанов Мария Рыбакова
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