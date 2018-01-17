Московские центральные диаметры запустят в столичном регионе в 2019 году

В столичном регионе скоро запустят Московские центральные диаметры. Они будут представлять собой новую систему наземного метро. Сквозные пути соединят девять железнодорожных направлений, проходя через центр мегаполиса.

Планируется, что к 2025 году пассажирам будут доступны 17 маршрутов, которые помогут разгрузить остальной столичный транспорт. Поезда в перспективе будут ходить с интервалами в шесть минут. Первыми направлениями станут маршруты от Лобни до Одинцово и от Нахабино до Подольска. Их запустят их уже в следующем году. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.