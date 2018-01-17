Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре. Объявлен желтый уровень погодной опасности, что означает, что погода потенциально опасна.

Над центральным регионом развернулась война атмосферных вихрей. Атлантический циклон с запада теснит уходящий на восток антициклон. Из-за этого порывы ветра сегодня могут достигать 17 метров в секунду. Обещают также снегопады. При этом температурный фон останется немного повышенным. В столице сегодня будет минус 7 градусов. Подробнее о погоде − в сюжете телеканала Москва 24.