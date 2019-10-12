В Москве строят западный участок Большой кольцевой линии. От станции "Карамышевская" уже запустили уникальный тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров.

БКЛ станет самым длинным кольцом подземки в мире. На ней будет 31 станция, а общая протяженность составит около 70 километров. Большая кольцевая линия позволит разгрузить станции в центре города. С нее можно будет пересесть на другие ветки метро, а также МЦК, МЦД и линии железной дороги.

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