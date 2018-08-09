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09 августа 2018, 12:45

Мэр Москвы

Собянин открыл Международный форум "Такси"

Собянин открыл Международный форум "Такси"

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Количество легальных такси в Москве выросло в 10 раз за последние семь лет. Их легко узнать по яркому желтому цвету. Сегодня перевозками занимаются более тысячи компаний и трех тысяч предпринимателей. В отрасли работает более 100 тысяч человек.

Как сделать такси еще удобнее, доступнее и безопаснее, обсуждают на Международном форуме "Такси". Он открылся сегодня в Москве и собрал более тысячи участников из России, Азербайджана, Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Эстонии и других стран. Форум открыл Сергей Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео мэр Москвы Сергей Собянин транспорт общество Елена Силуянова
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