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Новости

05 сентября 2017, 11:50

Происшествия

Суд допросил по делу Улюкаева советника одного из департаментов Минэкономразвия

Суд допросил по делу Улюкаева советника одного из департаментов Минэкономразвия

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Новый свидетель появился в деле Алексея Улюкаева. Замоскворецкий суд допрашивает Юлию Москвитину, советника одного из департаментов Минэкономразвития.

Третий день судебных разбирательств посвящен допросу свидетелей обвинения. Всего их заявлено около 30. Среди них мог быть и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако он заявил, что пока повесток не получал. Алексей Улюкаев почти год находится под домашним арестом, обвинения в свой адрес он называет абсурдными. Но следствие утверждает, бывший министр экономического развития требовал взятку в два миллиона долларов за положительную оценку крупной сделки Роснефти.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
видео суды Елена Силуянова
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