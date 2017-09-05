Компенсации за задержку и отмену рейсов могут увеличить, передает телеканал "Москва 24". Минтранс собирается повысить ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами. По мнению экспертов, сейчас штрафы –

минимальные, поэтому некоторым компаниям выгодней перенести рейс, но зато полностью заполнить его.

В ведомстве считают, что санкции должны начисляться в зависимости от дальности полета и количества часов задержки рейса. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Например, в Казахстане это три процента цены билета за каждый час задержки, но при этом штраф не может превысить 50 процентов. Компенсацию точно не будут выплачивать, если вылет перенесли из-за плохой погоды.