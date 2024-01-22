Турпоток в новогодние выходные в России вырос на 19%

Турпоток по России в новогодние выходные, по предварительным данным, вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Средняя загрузка превысила 80%. При этом лидером по количеству туристов стала Москва. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина.

Как отметил вице-премьер, более 35% турпоездок пришлись на Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Кроме того, по его словам, хорошие показатели по темпам роста турпотока показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область.

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