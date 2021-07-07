Москвичам рассказали, как добраться до Ливны

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Ливны можно на автобусе. Время в пути составит от 7 часов, а стоимость билета – от 1 300 рублей. Дорога на поезде займет от 4 часов. Цена билета на поезд до Орла составляет около 500 рублей, оттуда придется проехать на электричке за 400 рублей чуть больше 3 часов.

Также можно доехать машине за 8 часов. За бензин придется заплатить от 1 700 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.