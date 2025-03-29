Мошенники под видом аварийных комиссаров обманывают водителей после ДТП

Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники выдают себя за аварийных комиссаров. Они приезжают на место ДТП и под видом помощи подсовывают водителям договоры о передаче страховых выплат.

Эксперты советуют оформлять ДТП самостоятельно – через приложение "Госуслуги" или европротокол. Главные правила: сфотографировать место аварии, не подписывать непонятные документы и сразу обращаться в свою страховую компанию.

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