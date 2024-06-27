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27 июня, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": старые поезда на Люблинско-Дмитровской линии заменят к 2030 году

"Мой район. Новости": старые поезда на Люблинско-Дмитровской линии заменят к 2030 году

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На Люблинско-Дмитровской линии к 2030 году полностью обновят подвижной состав. Сейчас по этому маршруту курсируют вагоны типа "Номерной", которые серьезно уступают в комфорте новым поколениям.

На замену им выйдут составы серии "Москва-2024", в которых больше места в проходе, есть разъемы для зарядки телефонов в поручнях. Кроме того, они практически бесшумны, а за температурой в салоне будет следить климат контроль.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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