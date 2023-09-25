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25 сентября, 07:45

Транспорт

Новости регионов: в Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет на несколько дней

Новости регионов: в Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет на несколько дней

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В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет. В соцсетях пассажиры поделились видео из переполненного зала аэропорта и пожаловались на условия, в которых они ожидали рейс 20 часов. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, вылет задержали из-за технической неисправности. В итоге он состоится только 27 сентября. В авиакомпании заявили, что пассажирам, решившим отказаться от тура, выплатят полную стоимость туристического пакета. Тем же, кто принял решение лететь, возместят компенсацию за сокращенное время отдыха.

Побережье Сахалина завалило скумбрией. Огромные косяки рыбы подошли прямо к берегу. По словам местных жителей, ловить скумбрию можно было руками. А анчоусы и вовсе тысячами выбрасывало на берег. Объяснения этой природной аномалии пока нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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