ЦОДД оценил дорожную ситуацию в Москве 21 мая в 5 баллов

Движение на дорогах Москвы остается рабочим 21 мая. По данным ЦОДД загруженность магистралей составляет 5 баллов. Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 70 километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в пределах Садового кольца. Вечером заторы прогнозируют на выезде из города по радиальным магистралям. На ситуацию также могут повлиять строительные работы и аварии.

