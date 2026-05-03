Движение транспорта ограничат в центре Москвы 4 мая

Движение транспорта ограничат в центре Москвы в понедельник, 4 мая, в связи с проведением городского мероприятия.

С 16:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Садовнической улице от Балчуга до Большого Устьинского моста. Также перекроют улицы Болотную, Солянку, Ильинку, Варварку, Балчуг, Болотную и Старую площади, Китайгородский проезд.

Кроме того, движение будет закрыто по набережным в районе Кремля и парка "Зарядье", по Большому Москворецкому мосту и ряду переулков. С 00:00 4 мая до 03:00 следующего дня на этих участках будет запрещена парковка.

