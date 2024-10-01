В Москве изменились некоторые маршруты наземного транспорта

В Москве с 30 сентября изменились некоторые маршруты наземного транспорта. Это было необходимо в связи с открытием новых станций метро и автобусных остановок.

После оптимизации пассажиры смогут быстрее добираться до места работы и учебы. Основные изменения затронут маршруты у станций метро "Динамо" и "Физтех". В частности, автобусы т42, 132 и 319 будут завершать свои рейсы у третьего выхода станции "Динамо".

Какие еще рейсы поменялись – в эфире телеканала Москва 24.

