Баскетболист ростом 236 см Оливье Риу стал самым высоким игроком, набравшим очки в NCAA

Самый высокий тинейджер в мире – 19-летний канадский баскетболист Оливье Риу – набрал свои первые очки в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Риу, рост которого 236 сантиметров, выпустили на площадку в конце матча колледжа Флориды. Он отметился "данком" – это бросок, при котором игрок в прыжке заносит мяч прямо сверху в корзину, касаясь кольца рукой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.