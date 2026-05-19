Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:00

Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк провел встречу с активистами сообщества "Лица"

Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк провел встречу с активистами сообщества "Лица"

"Москва – столица спорта": в городе проходят уроки бильярда для новичков

Молодых москвичей пригласили на фестиваль школьного и студенческого спорта в "Лужниках"

Футболисты "Зенита" вернулись в Санкт-Петербург после победы в чемпионате России

В Гане стартовал чемпионат Африки по легкой атлетике

Москвичей пригласили на занятия по йоге на ВДНХ

Эксперт оценил возможные решения МОК перед Олимпиадой 2028 года

"Московский патруль": экс-гендиректор "Торпедо" признал дачу взяток футбольным арбитрам

Спортивные акробаты первыми выступят под флагом РФ на Кубке мира в Болгарии и Азербайджане

Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк 18 мая провел встречу "100 вопросов про успех" с активистами сообщества "Лица". В мероприятии приняли участие более 150 человек. Третьяк рассказал о развитии массового спорта в столице, а также ответил на вопросы о своем пути в большой спорт и самом сложном матче в карьере – финале Кубка Канады 1981 года, где сборная СССР разгромила соперников со счетом 8:1.

"Меня часто спрашивают о секрете успеха в спортивных победах, но никакой тайны нет: 21 год без пропущенных тренировок. Ни одного дня. Главное – не искать оправданий: ставить цель и идти к ней каждый день. Сегодня в Москве для этого создаются все возможности: хоккеем в столице занимаются более 145 тысяч детей и взрослых. Например, в системе "Московской академии хоккея" – 15 спортивных школ, где развиваются мужской и женский хоккей с шайбой, хоккей с мячом и следж-хоккей. При этом важно, что попробовать себя в спорте можно с самого раннего возраста: москвичам доступны секции более чем по 70 видам спорта, включая хоккей и фигурное катание", – сказал Третьяк.

Депутат отметил, что в Москве на постоянной основе ведется масштабная работа по развитию современной хоккейной инфраструктуры, в том числе всесезонных спортивных площадок. В холодное время года на них обустраивают катки с искусственным льдом для игры в хоккей и катания на коньках, летом пространства используются как площадки для футбола и других игровых видов спорта. До 2028 года запланировано возведение в городе более 150 круглогодичных площадок и комплексов.

Приобщиться к спорту в столице могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки, подчеркнул Третьяк. Благодаря городским проектам, таким как "Мой спортивный район", москвичам доступны занятия по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта на открытых площадках. Другой проект, "Спортивные выходные", позволяет круглый год заниматься физкультурой с командой профессиональных тренеров. В ходе него ежегодно проходит 13 тысяч тренировок, в проекте зарегистрировано уже 60 тысяч пользователей.

Также в ходе встречи трехкратный олимпийский чемпион пообщался на встрече с активистами и ответил на их вопросы о спортивной карьере и подготовке к ответственным матчам.

По инициативе Третьяка в России с 2007 года 1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Во всех регионах страны проходят различные мероприятия. На крытых и уличных катках проводят матчи взрослых и детских команд, мастер-классы и мини-турниры, звезды и ветераны хоккея встречаются с болельщиками и поздравляют спортивное сообщество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоСтанислав Кулик

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика