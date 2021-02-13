В Брянске во время тренировки юных хоккеистов обрушилась крыша Ледового дворца. Она треснула и стала обваливаться, когда на площадке находились тренер и 15 школьников. Вся команда, а также сотрудники дворца успели выбежать на улицу за несколько минут до обрушения. Причиной инцидента стал сильный снегопад в регионе.

На трассе Оренбург – Самара дорожные рабочие нарисовали разметку в метель и поверх снега. Руководство посчитало это верным шагом в экстренных условиях. Дорожники пошли приняли столь неординарное решение, чтобы снизить риск аварий.