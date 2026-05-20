Причины крупного пожара под Дмитровом начали выяснять под контролем прокуратуры

Причины крупного пожара в Дмитровском муниципальном округе выясняют под контролем прокуратуры. Горели, по уточненным данным, 2 тысячи квадратных метров склада.

Пожар тушили всю ночь 20 мая, а справиться с огнем удалось только утром. Столб черного дыма наблюдали жители Москвы и области за десятки километров.

Что сейчас происходит на месте? Что именно хранили на сгоревшем складе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.