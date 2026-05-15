Уголовное дело завели после наезда самоката на ребенка в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка у Московского зоопарка. Водитель самоката, молодой человек 2003 года рождения, скрылся с места аварии, но был установлен.

Юрист Эдуард Гараев сообщил, что если самокат признают транспортным средством, виновнику грозит лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. При причинении тяжкого вреда здоровью ребенка возможна уголовная ответственность.

