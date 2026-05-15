Водителем врезавшейся в остановку иномарки на проспекте Мира оказался 21-летний парень

Водителем врезавшейся в остановку машины Infiniti на проспекте Мира был 21-летний молодой человек. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств аварии.

Травмы получили три человека. У одного пострадавшего – сильный ушиб грудной клетки, еще у двух – переломы ног. По словам очевидцев, водитель пытался дрифтовать, однако потерял управление и выехал на тротуар к остановке. По другим данным, машину занесло на скользкой дороге.

