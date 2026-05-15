Новости мира: мощный шторм накрыл американский штат Юта

Мощный шторм с ветром со скоростью более 30 метров в секунду накрыл американский штат Юта. Без электричества остались больше 6 тысяч человек. В Солт-Лейк-Сити стихия повалила десятки деревьев и около семи опор ЛЭП, что привело к перекрытию дорог. Также стало практически невозможным приземление самолетов в местном аэропорту. Кроме того, ветер способствовал быстрому распространению природного пожара в округе Миллард. У границы Юты и Айдахо пыльная буря вызвала серию массовых ДТП. Из-за почти нулевой видимости столкнулись 14 автомобилей в двух авариях. Пострадали не менее 7 человек, один находится в критическом состоянии.

Тысячи шахтеров вышли на улицы боливийского города Ла-Пас. Они устроили столкновения с полицией. Протестующие бросали в силовиков взрывчатку, а те в ответ применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В стране продолжаются массовые беспорядки. Шахтеры требуют отставки действующего президента на фоне резкого дефицита топлива и последовавшей за ним инфляцией.

