Новости мира: легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Огайо

В американском штате Огайо легкомоторный самолет упал прямо на жилой дом. В результате катастрофы погибли два человека – пассажиры воздушного судна. Постройка тут же вспыхнула и полностью сгорела.

Военные действия США против Ирана продолжатся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети. Также он поставил стране ультиматум: либо заключить сделку с Вашингтоном, либо столкнуться с уничтожением. При этом Трамп подчеркнул, что не хочет второго варианта. Ранее он приостановил активные военные действия по просьбе лидеров других стран, но предупредил, что для Тегерана ситуация остается неизменной: если сделка не состоится, Иран будет уничтожен.

