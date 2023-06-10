Число жертв "Мистера сидра" увеличилось до 32. В Нижегородской области скончался еще один пострадавший. Об этом заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Всего от суррогатного алкоголя в разных регионах России пострадали более сотни человек. Некоторые остаются в критическом состоянии.

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Колокольцев снял с должности замглавы МВД по Самарской области после отравлений сидром

