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10 июня, 21:15

Происшествия

Число жертв "Мистера сидра" увеличилось до 32

Число жертв "Мистера сидра" увеличилось до 32

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Число жертв "Мистера сидра" увеличилось до 32. В Нижегородской области скончался еще один пострадавший. Об этом заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Всего от суррогатного алкоголя в разных регионах России пострадали более сотни человек. Некоторые остаются в критическом состоянии.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоКарина Ильина
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