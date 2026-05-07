Друг байкера назвал смертельное ДТП с фотографом трагической случайностью

Друг байкера, насмерть сбившего фотографа в Москве, назвал произошедшее трагической случайностью. По его словам, мотоциклист тяжело переживает случившееся и находится в шоке.

Авария произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице во время съемки мотоциклистов в движении. Девушка находилась на проезжей части, когда один из байкеров не справился с управлением и сбил ее.

