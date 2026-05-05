Автоэксперт Федоров рассказал, что восстановить Ferrari после ДТП в Москве не получится

Рэпер Navai на своем спорткаре Ferrari попал в аварию в Москве. Он потерял управление во время перестроения. Машина врезалась в светофор, а затем – в дерево. После автомобиль подлетел и рухнул на тротуар рядом со зданием агентства "Россия сегодня".

По предварительным данным, сам артист не получил серьезных травм. Автоэксперт и ведущий радиостанции "Москва FM" Павел Федоров отметил, что восстановить машину до прежнего состояния уже не получится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

