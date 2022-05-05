Площадь лесных пожаров в России снизилась почти в 1,5 раза за сутки

Площадь действующих в регионах России лесных пожаров за сутки уменьшилась почти в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Однако в некоторых регионах ситуация все еще напряженная.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области. Леса горят также в Амурской, Иркутской областях, Республике Хакассия и других регионах. Противопожарный режим еще до майских праздников ввели и в Подмосковье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.