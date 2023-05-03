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Происшествия

Пропавший вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения в Забайкалье

Пропавший вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения в Забайкалье

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Экипаж Ми-2, который пропал в Забайкалье, нашелся. Вертолет приземлился в пункте назначения, пострадавших нет. Об этом сообщили в экстренных службах. Ранее борт исчез в Сретенском районе и не вышел на контрольную связь.

В данный момент в регионе бушуют лесные пожары. За сутки удалось погасить семь очагов, еще шесть остались активными. Огонь распространился на четыре тысячи гектаров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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