01 мая, 09:45
Почти 1 тыс метров берега восстановили в Анапе после разлива нефти
В Анапе восстановили почти 1 тысячу метров береговой полосы после разлива нефти. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Было добавлено 50 сантиметров слоя чистого песка.
В Туапсе на пляжах проводят уборку. Сотрудники МЧС и специалисты управления благоустройства убирают продукты горения, спиливают сгоревшие деревья и демонтируют уничтоженные огнем строения и ограждения.
