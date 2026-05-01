Почти 1 тыс метров берега восстановили в Анапе после разлива нефти

В Анапе восстановили почти 1 тысячу метров береговой полосы после разлива нефти. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Было добавлено 50 сантиметров слоя чистого песка.

В Туапсе на пляжах проводят уборку. Сотрудники МЧС и специалисты управления благоустройства убирают продукты горения, спиливают сгоревшие деревья и демонтируют уничтоженные огнем строения и ограждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.