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Новости

07 апреля 2014, 06:15

Происшествия

Из горящего жилого дома в Подольске эвакуировали около 50 человек

Из горящего жилого дома в Подольске эвакуировали около 50 человек

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В Подольске произошло возгорание в трехэтажном жилом доме. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Его площадь составила 300 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали, передает канал "Москва 24".

Сообщение о возгорании кровли в жилом доме №46 по улице Плещеевская поступило в ведовство в 3:15. Позже, когда произошла локализация открытого горения, повышенный ранг пожара был отменен.

Жителей дома в количестве около 50 человек временно разместили в Доме Культуры "Плещеево" на той же улице.

Как уточняется, к ликвидации огня было привлечено 15 единиц техники и 52 человека.
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