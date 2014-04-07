Из горящего жилого дома в Подольске эвакуировали около 50 человек

В Подольске произошло возгорание в трехэтажном жилом доме. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Его площадь составила 300 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали, передает канал "Москва 24".

Сообщение о возгорании кровли в жилом доме №46 по улице Плещеевская поступило в ведовство в 3:15. Позже, когда произошла локализация открытого горения, повышенный ранг пожара был отменен.

Жителей дома в количестве около 50 человек временно разместили в Доме Культуры "Плещеево" на той же улице.

Как уточняется, к ликвидации огня было привлечено 15 единиц техники и 52 человека.