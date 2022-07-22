ВС РФ за стуки взяли под контроль Нехотеевку, Песчаное и Топольское

Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль Нехотеевку, Песчаное, Топольское и еще несколько населенных пунктов. Союзные войска продолжают наступление на Северском направлении.

По сообщениям Минобороны, украинские боевики обстреливают жилые кварталы городов и поселков. Накануне под огонь ВСУ попали несколько населенных пунктов, в том числе Донецк. А в Николаев, по данным военных, прибыли усиленные отряды СБУ. В городе планируют устроить масштабную зачистку и арестовать всех, кто не поддерживает киевский режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.