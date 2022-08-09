ЦРУ сосредоточилось на противодействии Китаю – СМИ

ЦРУ сократит финансирование борьбы с экстремизмом, чтобы сосредоточиться на противодействии Китаю. Издание Associated Press сообщает, что сотни сотрудников аппарата разведки переводят на должности, которые ориентированы на Китай. В том числе и тех экспертов, кто ранее работал в сфере борьбы с терроризмом.

Источники издания отмечают, что многие сотрудники проходят интенсивные курсы по изучения китайского языка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.