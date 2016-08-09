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Новости

09 августа 2016, 10:45

Следствие

Полиция проводит обыски в центральном офисе ИКЕА

Полиция проводит обыски в центральном офисе ИКЕА

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Полиция проводит обыски в центральном офисе ИКЕА. Информацию телеканалу "Москва 24" подтвердили представители компании. Российское подразделение шведского мебельного гиганта на Ленинградской улице в подмосковных Химках оцеплено. Как сообщают очевидцы, сотрудников впускают на работу, но из здание пока никто не может выйти.

Полицейские уже проводили обыски в центральном офисе в апреле этого года. Тогда в самой компании связали визит правоохранительных органов с делом о захвате земли, которую якобы незаконно заняла торговая сеть в Химках.

Свежие подробности – в следующих выпусках новостей.
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