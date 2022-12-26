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Общество

Парашютно-десантные подразделения РФ отработали тактические действия в тыловой зоне СВО

Парашютно-десантные подразделения РФ отработали тактические действия в тыловой зоне СВО

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Российские парашютно-десантные подразделения отработали тактические действия в тыловой зоне спецоперации. Военные тренировались преодолевать минные заграждения перед позициями противника и отражать огневые атаки.

Действия отрабатывали при огневой поддержке боевых машин десанта и противопехотного автоматического гранатометного комплекса. Это позволяет эффективно уничтожать позиции и технику противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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