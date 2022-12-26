Правительство РФ облегчит условия экспорта для лесопромышленных компаний

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Правительство России увеличит с 300 до 500 миллионов рублей предельные размеры субсидий для компаний лесопромышленной отрасли с целью компенсации логистических издержек. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления Минпромторга РФ о дополнительных мерах поддержки отрасли.

"Чиновники поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли. Речь идет об увеличении с 300 до 500 миллионов рублей предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции", – говорится в публикации.

Отмечается, что эту инициативу также поддержали в Минфине. Кроме того, кабмин принял решение внести поправки в постановление о порядке транспортировки грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую границы, облегчающие ее условия.

При этом в правительстве планируют проработать повышение штрафов за нарушение согласованных заявок на перевозку, а также предоставить приоритет в части очередности перевозок лесопромышленной продукции с "высокой социальной значимостью".

Ранее правительство РФ утвердило параметры предоставления промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Отмечалось, что льготные кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться под 5% годовых на срок до семи лет. При этом кредитная ставка для технологических компаний составила 3% годовых.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!