В Госдуме опровергли предложение передать Китаю часть автозаводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг заявление о передаче Китаю части автозаводов в РФ. Опубликованные в ряде СМИ высказывания от его лица являются недостоверными. Об этом сообщает телеканал "360".

В некоторых СМИ ранее появилась якобы цитата Чернышова о том, что часть российских производств может быть передана китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей.

По словам вице-спикера, он не выступал с подобными заявлениями.

"Я с предложениями про всякие продажи китайцам не выступал. Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живем в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили и не уточнили ничего", – отметил Чернышов.

Также он подчеркнул, что отечественная промышленность должна развиваться гражданами России.

Ранее Минпромторг пообещал поддержать иностранные автокомпании, которые готовы начать работу в России. Речь идет в том числе об адресных программах стимулирования спроса, специальных инвестиционных контрактах, направленных на увеличение спонсирования в промышленном производстве.

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