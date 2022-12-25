Юрист рассказала, какие кредиты являются опасными

Фото: depositphotos/depostock

Прежде чем брать кредит, нужно взвесить все за и против, чтобы не попасть в ловушку, предупредила юрист Елена Кудерко.

По ее словам, особо опасными являются займы, превышающие показатель долговой нагрузки (ПДН). Речь идет о долгах, на которые приходится тратить более половины среднемесячного дохода.

Она отметила, что некоторые банки и микрофинансовые организации намеренно предлагают кредиты на короткий срок и под высокий процент при повышенной ПДН, надеясь, что заем будет возвращен быстро или риски будут компенсированы взысканными в судебном порядке процентами, пенями и штрафами.

При оформлении кредита, подчеркнула юрист, нужно проверить в документах полную стоимость займа, размер процентной ставки на весь период, расчет стоимости необходимых страховок и условия, при которых банк может изменить ставку.

"Если вас уверяют в том, что не отражено на бумаге – лучше отказаться от подписания документов и найти более прозрачные условия кредитования", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Она отметила, что, по данным аналитиков, средний срок возврата потребительского кредита в России составляет 29 месяцев, а ипотечного – 23 года, подсчитали аналитики.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в случае, если один из супругов взял кредит из-за обмана телефонными мошенниками, то он не может претендовать на его разделение после развода.



Как не попасть в кредитную ловушку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!