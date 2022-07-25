IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров

IKEA, ранее сообщившая о невозможности оформить заказ на товары до конца выходных, возобновила онлайн-распродажу.

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля. Почти сразу российский сайт компании завис, его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Однако отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. В процессе распродажи компания сообщала несколько раз о невозможности покупок на выходных – с 8 по 10, с 15 по 17 и с 22 по 24 июля.

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