Все 850 ресторанов бывшего McDonald’s планируют открыть в сентябре

Все 850 ресторанов "Вкусно – и точка" планируют открыть в России в сентябре, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев. По его словам, из 850 ресторанов сети открыты уже 142.

В компании рассказали, что возникли сложности с иностранными поставщиками – они отказались сотрудничать. Поэтому обновленная сеть приняла решение договориться с отечественными производителями. Возможно ли это сделать быстро? Изменится ли меню? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.