Тимати и ресторатор Антон Пинский станут совладельцами сети Starbucks

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский станут совладельцами кофеен Starbucks. Американская компания уже официально продала бизнес в России.

Так же, как было с Макдональдсом, новая сеть обновит название и логотип. А вот сохранится ли концепция кофеен, когда планируется открытие и что будет с сотрудниками? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.