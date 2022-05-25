Последние звонки прошли в столичных школах

Последние звонки звучат 25 мая в московских школах. В 2022 году праздник после пандемии снова приобрел массовый характер.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в этом году школы Москвы сами принимали решение о дате проведения последних звонков и допуске родителей на них.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

