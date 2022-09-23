Новости часа: Минцифры уточнило, кто может получить отсрочку от частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отсрочку могут получить специалисты IT, операторов связи и СМИ с высшим образованием, которые работают полный рабочий день. Об этом сообщили в Минцифры.

Правительство утвердило решение Минобороны о непривлечении ряда специалистов к частичной мобилизации.

Сотрудники, которые заняты на критически важных направления в финсекторе, останутся на своих рабочих местах. Об этом заявили в ЦБ России.