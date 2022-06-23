Молодежь устроила экстремальный заезд по Носовихинскому шоссе

Компания молодежи устроила экстремальный заезд по Носовихинскому шоссе. Эти кадры прислали наши зрители. Видно, что на крыше машины сидят несколько человек, еще один весело болтает ногами в багажнике. Пассажиры сидят даже на капоте.

От такой нагрузки старенькие "Жигули" просели почти до земли, но безопасность похоже не очень волновала компанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.