20 мая, 15:00Общество
Клинический психолог заявила о риске неудачных ранних браков
Ранняя женитьба может привести к неудачному браку, так как в юном возрасте человек продолжает формироваться и еще не имеет твердых ценностей. Об этом сообщила клинический психолог Надежда Лисай.
По ее словам, в 16 лет сформированные ценности, доверие, общие цели и ответственность невозможны с научной точки зрения.
Ранее в России предложили снизить возраст вступления в брак, демографы считают это государственной и общенациональной задачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.