Россиянам показали боевую подготовку десантников в зоне СВО

Российские десантники продолжают боевую подготовку в зоне специальной военной операции. В тыловых районах бойцы ВДВ участвуют в стрельбах из различных видов вооружений, а также оттачивают взаимодействие и слаженную работу в составе подразделений.

Снайперские пары на больших дистанциях уничтожают цели, а штурмовые группы ведут огонь из автоматов АК-12 и ручных пулеметов "Печенег". Бронегруппы на боевых машинах десанта на ходу стреляют из пушек калибра 30 миллиметров по мишеням, которые имитируют технику и живую силу противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.