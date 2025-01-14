Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 13:30

Общество

Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения

Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения

Синоптики спрогнозировали почти полное таяние снега в Москве к концу недели

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 14 января

Москвичам предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 16

"Доктор 24": врач рассказала, как правильно промывать нос

"Это Москва. Общество ": арт-терапия вместо традиционной медицины

"Мой район. Новости": вакцину против аллергии на березовую пыльцу разработали в Москве

"Доктор 24": дерматолог объяснила, кому подходит мезотерапия и как она действует

Москвичей предупредили о гололедице 14 января

В Москве исполнили 220 желаний детей в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

В январе в Москве значительно вырос спрос на биологически активные добавки, направленные на снижение веса. На маркетплейсах продажи таких средств, включая жиросжигающие капсулы и детокс-чаи, увеличились в четыре-пять раз.

Специалисты предупреждают, что эффективность таких средств без физической активности и правильного питания минимальна, а неправильное использование может нанести вред здоровью.

Диетолог Юлия Сидорова советует вместо сомнительных препаратов сосредоточиться на сбалансированном питании и физических нагрузках, чтобы безопасно вернуть форму после праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария РыбаковаСтанислав КуликАрина Устюкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика