14 января, 13:30Общество
Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения
В январе в Москве значительно вырос спрос на биологически активные добавки, направленные на снижение веса. На маркетплейсах продажи таких средств, включая жиросжигающие капсулы и детокс-чаи, увеличились в четыре-пять раз.
Специалисты предупреждают, что эффективность таких средств без физической активности и правильного питания минимальна, а неправильное использование может нанести вред здоровью.
Диетолог Юлия Сидорова советует вместо сомнительных препаратов сосредоточиться на сбалансированном питании и физических нагрузках, чтобы безопасно вернуть форму после праздников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.