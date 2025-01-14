Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения

В январе в Москве значительно вырос спрос на биологически активные добавки, направленные на снижение веса. На маркетплейсах продажи таких средств, включая жиросжигающие капсулы и детокс-чаи, увеличились в четыре-пять раз.

Специалисты предупреждают, что эффективность таких средств без физической активности и правильного питания минимальна, а неправильное использование может нанести вред здоровью.

Диетолог Юлия Сидорова советует вместо сомнительных препаратов сосредоточиться на сбалансированном питании и физических нагрузках, чтобы безопасно вернуть форму после праздников.

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