13 мая, 23:45

Общество

Журналист Олег Леонов организовал экскурсию для школьников на Московскую верфь

13 мая московские школьники побывали на Московской верфи, где познакомились с современным судостроительным производством и узнали, как в столице создают электросуда нового поколения. Экскурсию организовал советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов.

Участникам показали производственный цех и рассказали о том, как на предприятии выстроен полный цикл работ – от резки металла и сварки до сборки корпусов, оснащения и спуска судов на воду. Особый интерес у школьников вызвал тренажер, на котором проходят подготовку судоводители.

"Такие экскурсии помогают детям и подросткам увидеть производство изнутри и понять, какие специалисты нужны отрасли уже сегодня. На Московской верфи используют современные технологии, а в производственную цепочку вовлечены около 50 тысяч специалистов по всей стране – это показывает, насколько широким и кооперационным является проект. Для школьников это возможность по-новому взглянуть на рабочие профессии, инженерные специальности и выбрать направление, которое будет востребовано в ближайшие годы", – сказал Леонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

