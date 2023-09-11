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11 сентября, 18:10

M24.RU

Специалисты рассказали, как проходит детская реабилитация в условиях современных вызовов

Специалисты рассказали, как проходит детская реабилитация в условиях современных вызовов

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11 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Детская реабилитация в условиях современных вызовов".

Перед журналистами выступили:

  • главный внештатный детский специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации, главный внештатный детский специалист департамента здравоохранения города Москвы по неврологии, депутат Мосгордумы, заслуженный врач России Татьяна Батышева;
  • главный детский специалист по медицинской реабилитации Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы, доцент кафедры неврологии, физической, реабилитационной медицины и психологии детского возраста факультета непрерывного медицинского образования РУДН, кандидат биологических наук Сергей Тихонов;
  • исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Татьяна Евдокимова.
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