10 мая, 17:15Общество
Россиянин из экипажа MV Hondius останется на борту до прибытия в Нидерланды
На круизном лайнере выявили случаи заражения хантавирусом. Заболевание подтвердилось у семи пассажиров, трое из них погибли.
На борту находилось полторы сотни человек – пассажиров уже высадили в порту Тенерифе, а члены экипажа, включая гражданина России, останутся на судне для отправки в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию. Медики сообщают, что агрессивный штамм вируса вышел за пределы корабля: несколько случаев заболевания зафиксированы в Европе. При этом ВОЗ исключает риск пандемии наподобие COVID‑19.
